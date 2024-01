PESARO C’era nebbia come non si vedeva ormai da tempo l’altra notte lungo la Montelabbatese, un muro latteo e denso che riduceva notevolmente la visibilità, e non si esclude che la nebbia possa essere tra le cause che ha provocato un grave incidente stradale che ha coinvolto tre auto causando due feriti, entrambi i conducenti, mentre il terzo conducente, una donna, è rimasta fortunatamente illesa come illesi sono rimasti i passeggeri trasportati. L’incidente è accaduto intorno all’1.30 lungo strada delle Regioni, all’altezza del quartiere di Villa Fastiggi e del vecchio distributore di metano.

Si è trattato di uno scontro frontale tra mezzi che provenivano da opposte direzioni e le cui cause sono tuttora in corso di accertamento da parte della pattuglia della Polizia stradale di Urbino intervenuta per i rilievi d’uso. In sostanza, sulla base di una prima ricostruzione, una Mazda, guidata da un uomo di 39 anni, di origini straniere, è entrata in collisione con una Lancia Ypsilon condotta da una giovane di 25 anni. L’urto è stato piuttosto violento e la carambola successiva all’impatto ha provocato lo schianto di una terza vettura che stava sopraggiungendo, ugualmente una Lancia Ypsilon condotta da un pesarese di 32 anni, che dei due feriti è quello in più serie condizioni. L’allarme è stato immediato e insieme ai mezzi del 118 sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco perchè sia il conducente di 38 anni che quello di 32 anni erano rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo e solo i mezzi tecnici dei vigili del fuoco hanno consentito di liberarli. Mentre la donna è rimasta sotto choc ma illesa, più preoccupanti le condizioni degli uomini.

Il 38enne è stato trasportato all’ospedale di Ancona dove si trova ricoverato, ma non è in pericolo di vita e nella giornata di ieri le sue condizioni andavano migliorando. Resta in prognosi riservata invece il 32enne pesarese ricoverato al San Salvatore. Per portare a termine le operazioni di soccorso si è lavorato fino alle 3. Fino a quell’ora quel tratto della Montelabbatese è rimasto chiuso al traffico.