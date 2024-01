Incidente in autostrada: l'auto si ribalta, lui esce illeso e viene investito. Emmanuel, papà 26enne, morto sul colpo

La sua auto si ribaltata in autostrada ma lui era riuscito a uscire dall'abitacolo. Proprio quando pensava di essersi messo in salvo, però, Emmanuel Esposito, 26enne di Casalnuovo, è stato investito da un'auto che non gli ha lasciato scampo: il giovane papà di una baambina di due anni è morto nell'impatto.

L'incidente

L'incidente mortale si è verificato sull'Autostrada Roma-Napoli, in prossimità dello svincolo di Caserta Nord.

Secondo una prima ricostruzione degli eventi, l'auto guidata da Esposito, per ragioni ancora sconosciute e oggetto di accertamenti, ha impattato violentemente contro il guardrail, causando il ribaltamento del veicolo. Il giovane è riuscito a uscire dall'abitacolo, ma purtroppo è stato investito da un'altra automobile in transito, perdendo la vita in modo tragico. La dinamica precisa dell'incidente è ancora oggetto di indagine e approfondimento da parte delle autorità competenti. Sul luogo sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per cercare di comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questa terribile tragedia. Inoltre, i vigili del fuoco e i soccorritori del servizio 118 sono intervenuti per prestare assistenza, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Il cordoglio

L'incidente ha causato significativi disagi alla circolazione stradale nella zona, mentre grande è il dolore della comunità di Casalnuovo per la perdita di Emmanuel. Anche il sindaco Massimo Pelliccia ha espresso vicinanza alla famiglia del giovane papà attraverso un post su Facebook: «Il tuo ricordo sarà sempre vivo nel cuore di tutti noi», ha scritto.