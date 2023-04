Mamma investe e uccide la figlia di 6 anni in retromarcia: Rosa Palma non aveva la patente, voleva imparare a guidare

Non ha la patente e non sa guidare: mamma uccide la figlia unica di se i anni (ne avrebbe compiuti sette a maggio) facendo retromarcia con un’auto di grossa cilindrata. La tragedia alle tre e mezza di ieri, nel parcheggio deserto di una villa comunale a i Casalnuovo. Qui Rosa Palma, 33 anni, si è messa da sola alla guida di un’Audi A3 duemila turbodiesel mentre la figlioletta e il compagno aspettavano all’esterno della vettura, qualche metro dietro l’automobile, davanti a un palo della segnaletica stradale.

L’ipotesi è che Rosa volesse imparare a guidare. Ma quando si è messa al volante e ha acceso il motore invece di innescare la prima avrebbe messo la retromarcia. Un errore fatale. L’auto ha investito in pieno la sua unica figlioletta, Aurora Napolitano. La piccola è rimasta schiacciata tra la parte posteriore della macchina e il palo di ferro. I l compagno della donna, in preda alla disperazione, ha tentato di fermare la corsa folle della vettura. L’uomo ha preso a manate l’Audi, tanto che si possono ancora distinguere i segni della pressione delle sue mani sul portabagagli. O gni tentativo di frenare la macchina è fallito. La piccola Aurora travolta dalle lamiere e dagli pneumatici. Una corsa molto breve che ha provocato un impatto potente da straziare il corpicino di una bambina « esile e bellissima » , come tutti la descrivono.

Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna. In un primo momento le forze dell’ordine erano state allertate dalla falsa notizia di un pirata delle strada che aveva travolto e ucciso una bambina che si era dato alla fuga senza soccorrere la piccola vittima. Ma quando i militari sono giunti in via Buccafusca, periferia meridionale di Casalnuovo, dove c’è un grande parcheggio che dà l’accesso a una villa comunale e a un’isola ecologia, la scena è stata quella di una tragedia senza fine. Rosa Palma, la mamma della piccola, piangeva a dirotto e urlava davanti al corpo senza vita della bambina, riverso sul marciapiede.

Anche il compagno della donna urlava e piangeva. Era dolorante per le ferite riportate nel tentativo di fermare a mani nude la macchina. Poco dopo è sopraggiunta un’ambulanza che ha portato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale La Schiana di Pozzuoli, dove i sanitari gli hanno diagnosticato una serie di ferite non gravi.

Rosa Palma è stata condotta in preda alla disperazione nella vicina caserma dei carabinieri, la tenenza di Casalnuovo. I militari l’hanno interrogata a lungo. Alla fine la pista della tragedia causata da un’imprudenza dovuta alla sprovvedutezza è emersa in tutta la sua crudele evidenza. Le indagini sono state supervisionate dal maggiore Pietro Barrel, comandante della compagnia di Castello di Cisterna.