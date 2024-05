Bambino di 11 anni soffocato da un boccone di pizza, il dramma davanti ai genitori: Santo muore dopo 3 giorni di agonia

TORRE DEL GRECO - Muore a 11 anni soffocato da un boccone di pizza. Santo Virgi, di Torre del Greco, si è spento dopo due interventi chirurgici e tre giorni di agonia. Il dramma è avvenuto a casa della vittima nei pressi di largo Santissimo la settimana scorsa. Il ragazzino, affetto da autismo, si è seduto a tavola insieme alla famiglia per mangiare la pizza. In pochi attimi la situazione è precipitata, riporta Il Mattino.

Cosa è successo

Dopo aver dato un morso alla pizza, Santo ha cominciato a tossire insistentemente.

Infatti, un pezzo di cibo si è fermato in gola. I genitori hanno provato ad aiutarlo con alcune manovre che non hanno però avuto effetto. Il giovane è diventato cianotico ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di via Montedoro.

Nonostante il piccolo abbia ripreso a respirare, le condizioni del bambino appaiono subito disperate. Trasferito d'urgenza al Santobono di Napoli, è morto tre giorni più tardi.

La famiglia ha donato gli organi, che sono arrivati a cinque persone. Ieri, sotto la pioggia di Torre del Greco, si è tenuto il funerale per l'ultimo addio.