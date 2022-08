Il missionario Fra Giulio Pierani muore in Benin: frati cappuccini in lutto

MONTELABBATE - Lutto tra i frati minori cappuccini delle Marche: si è spento a 65 anni in Benin fra Giulio Pierani

"Con grande dolore - è l'annuncio dei confratelli - comunichiamo la morte del nostro confratello fra Giulio Pierani, avvenuta in maniera del tutto inattesa presso il convento di Kloukamne. Fra Giulio, originario di Montelabbate (PU) era giunto al suo 65° anno di età e dal 1998 era missionario in Benin, paese al quale ha donato la sua vita e le sue migliori energie, servendo i fratelli come formatore dei giovani e come Custode della missione beninese. Lascia un grande vuoto nei nostri cuori e molte lacrime nei nostri volti e in quelli di coloro che lo hanno conosciuto, stimato e amato. Caro fratello Giulio, ricevi dalle braccia misericordiose del Padre celeste il centuplo di tutto il bene che hai seminato nel corso della tua vita terrena. Pregheremo per te e anche tu ricordati di noi. Rimaniamo uniti nella misteriosa comunione tra il cielo e la terra, in attesa di reincontrarci di nuovo nell’abbraccio eterno che tutti ci stringerà".