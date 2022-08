ANCONA - Il mondo dell’imprenditoria è in lutto per la morte di Pierluigi Vesentini, morto ieri all’Inrca. Aveva 84 anni, lottava da tempo contro un male incurabile. Fu lui, insieme ad altri soci, a costruire negli anni ‘90 il Centro Mirum alla Baraccola, al posto di un vecchio opificio.

Da giovane, iniziò a lavorare con il fratello Giancarlo nell’azienda di ingrosso di calzatura di via De Gasperi che il padre Daniele fondò negli anni Trenta del secolo scorso e che col tempo si è sviluppata, espandendosi anche a Pesaro, Macerata e in Abruzzo con altre filiali. Imprenditore generoso e illuminato, per i 50 anni di attività, nel 1984 regalò a tutti i dipendenti un viaggio sulla costiera amalfitana. Negli anni ‘80, invece, Vesentini si dedicò all’apertura di negozi per la vendita di calzature. I funerali si sono tenuti ieri al Sacro Cuore.