MONTECALVO IN FOGLIA Ricerche serrate per 36 ore, una corsa contro il tempo e l’ansia di non farcela poi finalmente il lieto fine del ritrovamento. Si era partiti dal biglietto in cui 55enne di Montecalvo in Foglia annunciava di volerla fare finita, lunedì pomeriggio la chiamata d’allarme ai carabinieri da parte dei vicini di casa. L’uomo, in uno stato emotivo e psichico fragile, aveva lasciato un messaggio inequivocabile.



Salutava tutti e diceva che per lui era finita. Si scusava persino per il disturbo arrecato. Infine aveva lasciato il numero di telefono con le indicazioni di chiamare la madre dopo il ritrovamento del corpo.

Sono quindi scattate le ricerche e i carabinieri di Tavoleto hanno battuto la zona senza esito. Ieri mattina i militari hanno incrociato le celle telefoniche del cellulare del 55enne per restringere il campo su dove potesse essere. Il segnale si perdeva in una zona rurale tra Montecalvo in Foglia e Tavoleto.

Il piano provinciale

E’ scattato quindi il piano provinciale di ricerca persona con l’impiego di vigili del fuoco, 118, protezione civile. Ore e ore di ricerca finché l’uomo, un ex militare disoccupato, è stato trovato in evidente stato confusionale in un bunker sotterraneo. Se ne stava solo con un sacchetto di viveri. E’ stato prelevato e portato in ospedale per le cure del caso e per un eventuale ricovero con trattamento sanitario obbligatorio. Grazie alla macchina dei soccorsi è stato trovato e salvato.