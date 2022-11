MAROTTA- Voleva rubare un giubbotto da 300 euro per rivenderlo ma è stato sorpreso e arrestato. Il fatto è avvenuto sabato pomeriggio al centro commerciale King di Marotta. Qui un 24enne di Loreto è entrato con un obiettivo.

Ma gli agenti della sicurezza privata del centro commerciale lo hanno notato subito per i suoi modi circospetti. Così lo hanno seguito tramite la videosorveglianza e hanno visto che tentava di imboscare un giubbotto. Direttosi all’uscita, il giovane è stato fermato dalla vigilanza e sono arrivati i carabinieri che lo hanno arrestato in flagranza di reato per il tentativo di rubare il giubbotto. Ieri mattina in tribunale la direttissima. Il giovane ha ammesso gli addebiti dicendo che è senza lavoro e avrebbe provato a rivendere il capo di abbigliamento per tirar su due soldi. Per lui è scattato l’obbligo di dimora nel comune di Loreto mentre l’avvocato Marco Defendini ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata aggiornata al 5 dicembre. Il 24enne ha precedenti per minaccia e porto di armi, reati per i quali ha rimediato una pena pecuniaria.