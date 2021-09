Si impicca perchè disoccupato: lo trova l'uomo che voleva dargli un posto di lavoro

Un dramma nel dramma ieri pomeriggio in una piccola casa ad un piano nella frazione Colleranesco (Teramo).Un uomo si è impiccato con una corda ad una finestra. La vittima di 45 anni cercava lavoro ma finora nessuno glielo aveva offerto. Ed ecco la seconda parte della drammatica vicenda.

A scoprire il cadavere è stata una persona che si era recata da lui proprio perché, come riferito ai carabinieri, avrebbe voluto offrirgli un posto di lavoro. Ed invece ha scoperto il corpo senza vita del poveretto che forse avrebbe avuto la soluzione di tutti i suoi porblemi ad un passo. Ma non c’è stato tempo, la voglia di farla finita è stata più forte di qualsiasi altro tempo dedicato all’attesa ed alla speranza.

La scoperta del corpo

L'uomo viveva da solo e non frequentava molte persone. Da poco si era trasferito in quella casa. Chi voleva offrirgli uno scampolo di speranza ha bussato alla sua porta ieri pomeriggio. Non ha ricevuto risposta. Allora ha fatto il giro della piccola casa e da una finestra ha scorto il corpo del poveretto appeso ad una maniglia di una finestra. Superato il comprensibile stato di choc, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri ed una pattuglia si è recata immediatamente sul posto anche con un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha provveduto, alla presenza dei carabinieri, a rimuovere il cadavere ed a liberarlo dalla corda che gli aveva ha tolto il respiro e la vita depositandolo sul pavimento dove più tardi l’impresa di pompe funebre ha provveduto a trasportare il corpo senza vita del poveretto all’obitorio dell’ospedale di Giulianova, dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria nel frattempo informata. I militari hanno subito iniziato a cercare parenti dello scomparso ma con qualche difficoltà in quanto almeno fino a tarda ora non ne era stato rintracciato nessuno.

