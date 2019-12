In casa due serre per la marijuana: arrestato disccupato con il "pollice verde"

MATELICA - In casa aveva allestito due serre fai da te di marijuana, arrestato dai carabinieri un disoccupato di 39 anni. Il blitz a Matelica.

A seguito della perquisizione personale e domiciliare effettuata nell''abitazione di proprietà dei genitori ma in cui vive il giovane, sono stati trovati 236 grammi circa di sostanza stupefacente contenuta in 14 vasetti di vetro, alcuni dei quali trovati in uno zaino vicino alla porta di ingresso; cinque piante dell’altezza di 70 centimetri già con infiorescenze e foglie più altre tre in fase di germogli, del peso complessivo di circa 850 grammi, fusti compresi. Nel corso delle operazioni sono stati inoltre trovati dei bilancini di precisione, una serie di strumenti per il confezionamento delle dosi e un grinder. Le due serre indoor per la coltivazione di marijuana erano complete di tutti gli accessori necessari al funzionamento e perfettamente installati all’interno di un vano cantina.

