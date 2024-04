FOSSOMBRONE Domenica 5 maggio si disputerà la 20esima edizione della ColleMar-athon da Barchi a Fano. E’ stata presentata alla Villa La Cerbara Relais & Meeting a Fossombrone presenti tra gli altri il presidente della Fidal Marche Simone Rocchetti; Fabrizio Tito del Coni provinciale; il consigliere regionale Luca Serfilippi e i sindaci di Fano e di Terre Roveresche.

Altre tre prove

Lo start alle 9 sulle note di “The final countdown” degli Europe. In contemporanea prenderà il via dalla piazza del Municipio di Mondolfo l’half ColleMar-athon, una mezza maratona valida come campionato italiano paralimpico di specialità. Sul suo stesso percorso si muoveranno anche i partecipanti della “Hola Rimba, camminata contro il mieloma” che destinerà i proventi delle iscrizioni all’Ail. Sempre alle 9 scatterà anche la prova più breve della ColleMar-athon: la 10 chilometri, dalla Tombaccia di Fano fino all’Arco d’Augusto.

«La ColleMar-athon - ha detto il sindaco di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli - è una manifestazione amata da tutta la comunità, che rafforza il sentimento di coesione dei nostri territori e che accende i riflettori su di loro, rappresentando un’occasione importante di promozione turistica».

I complimenti di Seri

«Mantenere per 20 anni un’iniziativa di questo livello - ha aggiunto il primo cittadino di Fano Massimo Seri - è un risultato straordinario. Questa è una maratona che offre tanto anche ai concorrenti, perché l’attenzione nei loro confronti da parte degli organizzatori e dei numerosi volontari è davvero grande».

In tutto gli iscritti fino ad ora sono 727, numero destinato ad aumentare. I Paesi rappresentati sono 18: Albania, Argentina, Belgio, Bulgaria, Bielorussia, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Gran Bretagna, Germania, Iran, Italia, Lussemburgo, Filippine, San Marino, Svizzera, Ucraina e Stati Uniti d’America. E ciò, in attesa degli “specialisti” africani, vincitori di ben 16 delle 19 edizioni precedenti della maratona.

A guidare la complessa macchina organizzativa della kermesse, sin dal suo debutto, è il presidente Annibale Montanari: «Siamo orgogliosi di essere arrivati alla 20esima edizione della nostra maratona e di festeggiare questo traguardo con il campionato italiano paralimpico di half marathon».

La solidarietà

«L’auspicio - sottolinea Montanari - è che la “Maratona dei valori”, che sin dagli esordi unisce lo sport alla solidarietà, affiancata dai suoi partner umanitari, Unicef, Avis, Telethon, Aido, Omphalos e Urukundo, possa essere più che mai anche un importante esempio di coesione e fratellanza, in un momento storico mondiale davvero drammatico. Ringrazio la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino e i Comuni di Fano, Terre Roveresche, Mondavio, San Costanzo e Mondolfo per il loro sostegno, così come le Pro Loco, le società sportive e i tanti volontari che ci forniscono un aiuto fondamentale».

Un grande evento all’insegna dell’inclusione. Venti anni rappresentano un traguardo carico di significati. La presentazione dell’evento è stata condotta dall’esperto di podismo Leonardo Oliva.