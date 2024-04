Gita scolastica con intossicazione alimentare: due ragazzi del Carducci-Galieli ancora in ospedale, raggiunti dai genitori

FERMO - Sono due gli studenti dell'Itet Carducci-Galilei di Fermo rimasti ricoverati dopo l'intossicazione alimentare subita durante la gita scolastica, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a Montecatini Terme. Sono gli ultimi due rimasti in ospedale (quello di Pescia, nel reparto di Medicina) dei 52 studenti di tre scolaresche in gita a Montecatini Terme (Pistoia) che ieri erano stati ricoverati al pronto soccorso di sei ospedali toscani perché avevano accusato disturbi gastrointestinali acuti. Lo riferisce la Asl Toscana Centro precisando che al momento restano ricoverati due studenti nel reparto di medicina interna dell'ospedale di Pescia. I due ragazzi della scuola Itet Carducci - Galilei di Fermo sono stati raggiunti dai genitori. Tra i 52 ricoverati in osservazione, c'erano anche una professoressa e un adulto dipendente di un albergo. La Asl sta portando avanti l'indagine epidemiologica per individuare le cause che hanno determinato la sintomatologia ed il successivo ricovero nei pazienti.

Erano stati 17 ragazzi dell'istituto fermano finiti in osservazione all’ospedale di Pescia, più una professoressa: 12 di loro sono stati dimessi nel pomeriggio di ieri e trasportati in albergo. «Un incubo, ma finalmente stiamo uscendo dal tunnel», commentano. Ieri sarebbero dovuti andare a Pisa, oggi le Cinque Terre.

Invece la maggioranza di loro, in tutto 30 studenti, ieri sera era già a Fermo: il gruppo è tornato in città, accolto dalle famiglie e dal vicepreside Piero Mennò. I malori erano avvenuti nella notte tra giovedì e venerdì, quando i ragazzi delle tre scuole (anche una di Viterbo e una serba) erano stati colpiti da disturbi gastrointestinali "di carattere acuto". Tutti i ragazzi avevano cenato nell'albergo, mangiando pasta con la panna, un secondo di carne e un dolce.