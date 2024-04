Gita scolastica da brividi in Toscana: un'intera classe del Carducci Galilei di Fermo in ospedale per intossicazione alimentare

FERMO - Gita di classe da brividi, letterelmente. Un'intera classe dell'Istituto Carducci Galilei di Fermo è finita all'ospedale per quella che con tutta probabilità è stata un'intossicazione alimentare durante un'escursione diddatica o Montecatini.

L'allarme dei vicini e la triste scoperta: donna trovata morta nel suo appartamento

L'allarme è scattato la notte scorsa all'Hotel Nizza et Suisse di Montecatini, quando, intorno alle 2, i ragazzi hanno avvertito i primi malori gastrointestinali.

Che, in poco tempo, sono dilagati con decine di persone coinvolte. Sono state tre, infatti, le classi coinvolte: oltre a quella fermana, anche una serba e una del liceo scientifico Paolo Ruffini di Viterbo. Il via vai di ambulanze ha allarmato i cittadini e non poteva essere altrimenti: sono infatti 52 le persone finite all'ospedale tra studenti, docenti e personale dell'hotel. Un numero talmente alto che i pazienti sono stati distribuiti tra gli ospedali di Pescia e Pistoia, Lucca e Prato, Empoli e al San Giovanni di Dio a Firenze. Tutti vittime di disturbi gastrointestinali "di carattere acuto". Ora, riferisce la Asl Toscana, "sono in buone condizioni di salute ma restano in osservazione". Fin da stamattina, spiega la Asl, "attivato anche il Dipartimento di Prevenzione che ha avviato l'inchiesta epidemiologica finalizzata ad individuare le cause che hanno determinato la sintomatologia ed il successivo ricovero nei pazienti". Tutte le persone ricoverate avevano cenato nell'albergo.