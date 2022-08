Tragico tamponamento sulla Cesanense a Mondolfo, muore un centauro di 47 anni

MONDOLFO – Tragico incidente in tarda mattinata sulla provinciale Cesanense nella frazione di Sterpettine di Mondolfo. A perdere la vita un motociclista di 47 anni di Mondolfo in sella a una Yamaha con la quale ha tamponato un'auto Seat Ibiza. Purtroppo vani i tentativi di soccorso da parte del 118, il centauro è deceduto pochi minuti dopo l’impatto in seguito ai gravissimi traumi riportati.

Scontro sulla Cesanense, muore centauro

Entrambi i mezzi procedevano in direzione mare monte, lungo la strada provinciale Cesanense – già teatro di numerosi incidenti mortali – nel tratto precedente il cavalcavia dell’autostrada verso Mondolfo. L’impatto tra la moto e l’autovettura non ha dato scampo al motociclista. Sul posto sono sopraggiunte le pattuglie dei carabinieri e della polizia locale di Mondolfo e l'ambulanza. Traffico bloccato per un’ora tra via Bastia e via Tomba in entrambe le direzioni. Sotto choc la conducente della Seat e i residenti del quartiere che hanno assistito alle scene drammatiche dell’incidente in una strada molto trafficata.