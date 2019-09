Scooter scivola sull'asfalto viscido: ragazzo 17enne all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO – Adolescente in scooter scivola sull’asfalto bagnato e finisce all’ospedale. Paura questa mattina per un giovane ragazzo di 17 anni residente a Mondolfo, coinvolto alle 10,30 circa in un incidente lungo la strada provinciale Cesanense. Per cause al vaglio dei carabinieri, il minore ha perso il controllo dello scooter in corrispondenza dell’incrocio tra la provinciale e il borgo di Molino Vecchio.Fortunatamente nessuna grave conseguenza, sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha poi trasportato il ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale di Pesaro con una sospetta frattura al costato. Il giovane è rimasto sempre vigile e cosciente e pochi minuti dopo è accorsa la mamma salita sull’ambulanza per sincerarsi delle condizioni di salute del figlio.