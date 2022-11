MONDOLFO - Un violento frontale tra due auto è avvenuto ieri lungo la Pergolese e ha provocato tre feriti, tutti trasportati all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. L’ennesimo incidente sulla strada 424 si è verificato tra le località di Centocroci e Ponte Rio, poco dopo le 12.

L’impatto accaduto all’altezza di via Pergolese 123, tra una Ypsilon, guidata da una 48enne, che andava verso Marotta e una Panda, con a bordo una coppia anziana, che invece procedeva in senso opposto. Per cause al vaglio dei carabinieri le due vetture si sono scontrate: la Y è finita contro il muro di una abitazione, mentre l’altra si è ribaltata al centro della carreggiata. Immediatamente sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri ed i vigili del fuoco di Fano. Questi ultimi hanno estratto dall’auto l’uomo novantenne e messo in sicurezza i veicoli. Al volante c’era la moglie di 79 anni.

Dopo le primissime cure per tutte tre le persone coinvolte è stato necessario il trasporto in ospedale a Torrette di Ancona: il novantenne in eliambulanza, mentre le due donne in ambulanza. La prognosi per tutti è riservata. L’esatta dinamica dello scontro e le cause sono al vaglio dei carabinieri. Inevitabilmente l’incidente ha provocato forti rallentamenti del traffico. Infatti, è stato necessario diverso tempo per sgomberare la carreggiata.

La strada Pergolese è rimasta bloccata es essendo l’ora di punta si sono formate lunghe code. In molti hanno scelto strade alternative per raggiungere le proprie abitazioni o il posto di lavoro. Un incidente, che ancora una volta, evidenzia tutta la pericolosità della strada che da Marotta conduce verso l’entroterra.