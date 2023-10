«Aiuto non riesco a respirare»: 83enne di Mondolfo rischia di morire per le esalazioni di gas provenienti da una stufa

MONDOLFO - Si accorge che qualcosa non va. È notte fonda e lei non riesce a respirare: una sensazione di soffocamento che comunque non le impedisce di chiamare aiuto ed allertare i vicini. Si è salvata così una donna di 83 anni, che ha rischiato di morire per le esalazioni di gas che stavano fuoriuscendo da una stufa.

«Non riesco a respirare, aiutatemi», ha gridato alle famiglie che abitano nella stessa palazzina in via Gramsci e che si sono immediatamente attivate chiamando i soccorsi. Sul posto vigili del fuoco e guardia medica assieme ai carabinieri per capire cosa stesse accadendo. La signora è stata curata, le esalazioni di gas sono state bloccate in tempo. Ma è stata una notte da incubo, dove veramente si è rischiato tanto.