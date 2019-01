Ara il campo e trova proiettile ​d'artiglieria della seconda guerra mondiale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO – Rinvenuto un ordigno bellico della seconda guerra mondiale in via Valle del Pozzo, nella zona artigianale e industriale. L’ordigno – un proiettile d’artiglieria pesante – è emerso in un campo durante lavori di aratura in prossimità di un capannone industriale. Immediatamente l’area è stata transennata dai carabinieri di Mondolfo che hanno trasmesso la notizia del rinvenimento alla prefettura per attivare le procedure di rimozione e disinnesco. Rimozione che avverrà in tempi brevi, probabilmente già la prossima settimana ad opera dei reparti specializzati degli artificieri dell’esercito.