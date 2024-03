MONTE PORZIO Una bomba d’aereo inesplosa è stata rinvenuta nelle campagne tra Monte Porzio e Castelvecchio nei pressi del cimitero in via Montebello. Il ritrovamento è avvenuto in un campo arato e non coltivato. Dopo una primo sopralluogo da parte dei carabinieri della locale stazione, sono intervenuti gli artificieri dell’Esercito che ieri hanno proceduto alla messa in sicurezza dell’ordigno bellico di fabbricazione americana del peso di oltre 200 chili (500 libbre). Si tratta di una bomba che veniva sganciata dagli aerei durante la seconda guerra mondiale mentre gli eserciti Alleati procedevano alla liberazione dall’Italia dal regime nazifascista negli anni ’43-’44.

In previsione dell’operazione di brillamento dell’ordigno si dovrà agire prevedibilmente con una procedura di divieto al traffico dell’area interdetta che sarà comunicata dalla Prefettura in accordo con le esigenze del personale degli artificieri preposto. Negli anni scorsi ordigni bellici di queste dimensioni erano stati rinvenuti anche a Cerasa e a Fano.