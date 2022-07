La salmonella nell'acqua, scatta il divieto a Mondolfo: «Non è potabile»

MONDOLFO – L’acqua c’è ma non è potabile. Brusco risveglio stamattina per i residenti del comune di Mondolfo che sono stati informati dall’amministrazione comunale che per motivi di sanità pubblica l’acqua erogata dall'acquedotto non può essere utilizzata per il consumo umano.

Le analisi: acqua non potabile a Mondolfo

Sulla base dei prelievi effettuati a Piano Marina in via Raffaello sono stati rinvenuti infatti livelli di salmonella che hanno fatto scattare l’allarme. Immediatamente il sindaco Nicola Barbieri è intervenuto predisponendo l’apposita ordinanza di divieto, valida per la frazione di Piano Marina e per l’intero territorio comunale a scopo cautelativo. Il divieto non riguarda l’area dell’ex Marotta di Fano tra via Andersen e via Vecchia Osteria perché servita dall’acquedotto di Fano. Predisposti da Aset servizi sostitutivi con autobotti a Mondolfo e a Marotta.