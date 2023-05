FANO - Splende la ColleMar-athon e il primo sole che sa di estate ci mette solo il timbro. Sarà per lo scampato pericolo di estinzione, sarà anche per l’arrivo riportato al Pincio che conferisce solennità e incentiva la partecipazione popolare, fatto sta che colori e toni risaltano di più in questa edizione numero 19 moltiplicata per tre. Dove tra distanza classica di 42,195 chilometri, mezza e 10 chilometri hanno tagliato il traguardo in un migliaio.

APPROFONDIMENTI LA PAURA Incidente a Pesaro, si schianta con lo scooter (interquartieri chiusa al traffico in un senso): un ferito grave

Terzo strappato da Osimo

Nella competizione principale è Youness Zitouni a celebrare il suo quarto successo personale, centrando per giunta un crono (2h31’03”) non lontano da quello del 2022 e nonostante un caldo insidioso. «Non solo quello. In pratica ho dovuto correre da solo due terzi di gara e non è stato facile restare concentrato» la sintesi del marocchino, che lascia a cinque minuti e mezzo Michele Belluschi della Grottini Team Recanati, primo tra i marchigiani davanti a Massimiliano Strappato dell’Atletica Osimo.

Non sfigurano affatto gli urbaniesi Boinega (quarto Luca, ottavo Lorenzo), mentre il fanese Riccardo Quattrini si rivela ancora competitivo, finendo settimo alle spalle anche di Tommaso Giovannini, ottimo quinto per conto del Running Club Fossombrone.

«Doveva essere un test per il Passatore, direi che è riuscito bene» commenta invece Silvia Luna, che sempre per il club recanatese e sotto lo sguardo del padre Fabio, presidente regionale Coni, strapazza la concorrenza in campo femminile. A poco meno di sei minuti Federica Moroni del Gs Gabbi, ad una mezzoretta Federica Poesini della Tiferno Runners.

Un testa a testa

Nella Half ColleMar-athon con partenza da Mondolfo arrivo a braccetto per il filottranese Giorgio Lampa e Andrea Barcelli dell’Avis Castel San Pietro, con gerarchia fissata dai centesimi, mentre Nicola Borini dell’Atletica Urbania va a completare il podio.

La compagna di squadra Maria Vittoria Mari deve invece dare strada a Sara Carducci in una prova femminile che assegna il bronzo a Cristina Viotto. Sempre da Barchi, ma con striscione a Sant’Ippolito, la neonata Ten ColleMar-athon, dove hanno festeggiato Penelope Crostelli della Marotta Mondolfo Run e Marco Bianchi dell’Atletica Potenza Picena. «Spettacolo indimenticabile» fotografa il sindaco di Terre Roveresche Sebastianelli, mentre il collega mondolfese Barbieri rimarca «la straordinaria capacità di coinvolgimento». E’ il consigliere Serfilippi a garantire l’appoggio della Regione anche per il futuro, con il presidente del Coni marchigiano Luna a svelare che «non è stato facile inserire la ColleMar-athon tra gli eventi di punta, ma chi porta a correre 1.500 persone, attirando su questo territorio tra le 3 e le 4.000 persone mettendo d’accordo una mezza dozzina di Comuni, se lo merita».

Traino per il turismo

Con il sindaco Seri segnalato alla partenza, è l’assessore fanese agli Eventi Lucarelli a decantare le lodi «di una manifestazione sempre più identitaria e traino per il turismo destagionalizzato». Premiato per la sua tenacia, un provato ma raggiante Annibale Montanari torna a rivendicare che in giro non si trova nulla del genere per la sinergia tra volontariato e istituzioni.