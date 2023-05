Incidente a Pesaro, si schianta con lo scooter (interquartieri chiusa al traffico in un senso): un ferito grave

PESARO - Si è schiantato con lo scooter sull'interquartieri, in direzione Urbino-Pesaro. Secondo quanto ricostruito il mezzo è volato da una parte dall'altra della carreggiata. Il tratto stradale è stato chiuso per permettere l'intervento dei sanitari e della polizia municipale. Ferito grave, ma non in pericolo di vita, un uomo di 45 anni.

Disagi per la viabilità

Inizialmente si sono registrati dei disagi per la viabilità, dopo alcune ore la situazione è tornata alla normalità (pur con il tratto lasciato chiuso all'altezza della rotatoria)