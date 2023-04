PESARO E’ successo tutto in una manciata di secondi: l’auto che transita sulla strada e il ragazzino che sbuca in bici da una via perpendicolare. Uno scontro inevitabile. Paura ieri pomeriggio a Soria dove uno studente di 13 anni è stato investito da una Nissan ed è stato soccorso dall’eliambulanza e trasferito all’ospedale di Ancona per il sospetto trauma cranico riportato nell’urto. L’incidente è accaduto poco dopo le 14 all’incrocio tra le vie Donzelli e Agostini, non lontano dalla chiesa di Soria. A quanto si è potuto apprendere si è trattato di una questione di mancato rispetto di precedenza all’intersezione tra le due strade. Sulla dinamica sta procedendo con gli accertamenti la pattuglia della polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi.



La dinamica



Il ragazzino era in bicicletta proveniente dalla zona della chiesa e si voleva immettere su via Agostini dove stava sopraggiungendo con direzione da Baia Flaminia verso la statale 16 una Nissan condotta da una signora che nel proseguire sulla strada ha investito il ragazzino in sella alla bici. Il 13enne è stato sbalzato sull’asfalto e nella caduta ha riportato un sospetto trauma cranico. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul luogo dell’investimento si è portata un’ambulanza del 118. Il personale sanitario dopo aver esaminato le condizioni del minore per precauzione ha deciso di allertare l’eliambulanza trasportando il giovanissimo ferito fino all’eliporto di Torraccia dove è stato preso in consegna dai sanitari di Icaro che l’hanno trasferito a Torrette dove tuttora si trova ricoverato.



Lo choc



Sotto choc la signora che ha urtato la bicicletta, è rimasta incolume ma è apparsa visibilmente provata per l’accaduto. Non è stato l’unico incidente che nella giornata di ieri ha visto coinvolto dei ciclisti. Poche ore prima, intorno a mezzogiorno la polizia locale è dovuta accorrere in via Belgioioso dove un anziano ciclista è finito a terra riportando più traumi. Anche in questo caso è intervenuta l’eliambulanza che è atterrata nella zona di via Fratti soccorrendo l’83enne ciclista, in gravi condizioni, è trasferendolo ad Ancona. Quanto alla dinamica resta un rompicapo e si stanno compiendo ulteriori accertamenti.



Il coinvolgimento



E’ rimasta coinvolta anche un’auto, una Fiat Panda condotta da una donna e che dal cimitero di via Mirabelli era diretta verso via Fratti-via Giolitti, ma non è chiaro se l’utilitaria abbia urtato per prima il ciclista o se questi abbia perso l’equilibrio cadendo dalla bici e finendo a terra mentre sopraggiungeva l’auto. L’anziano stava trasportando sul manubrio della bici della vernice ingombrante che poi si è rovesciata spargendosi sull’asfalto e, a quanto pare, la bici non era all’interno del percorso ciclopedonale che corre al fianco della sede stradale.