PESARO - Quattro incidenti nell’arco di un pomeriggio, tra i feriti anche un bambino di 11 anni. Ieri intorno alle 14.40 in viale Trieste, proprio di fronte ai Bagni Tino un ragazzo di 23 anni, al volante di una Volkswagen T-Roc ha investito un bambino di 11 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Schianti in serie



Nell’impatto con la vettura il bambino è rimasto ferito. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato il piccolo al pronto soccorso del San Salvatore. Il bambino non sarebbe in gravi condizioni. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati da una pattuglia della polizia municipale che al momento ha stabilito solo che il conducente della Volkswagen era diretto verso il porto percorrendo l’ultimo tratto di viale Trieste prima di arrivare sulla Calata Caio Duilio.



Poco dopo, intorno alle 16 un secondo incidente è accaduto sempre in zona mare all’incrocio tra viale Della Vittoria e viale Fiume. Due ragazzine, entrambe di 16 anni, in sella a un motorino, Scarabeo Aprilia non hanno rispettato il segnale di precedenza, si sono immesse su viale Fiume e un furgoncino le ha centrate in pieno. Al volante dell’autocarro Reanault Traffic un uomo di 50 anni. Fortunatamente, le ragazzine protette dal casco, non si sono ferite gravemente. Una è rimasta quasi illesa mentre l’altra lamentava forti dolori a una gamba e chiedeva aiuto. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia municipale. Il furgoncino procedeva in direzione Fano-Pesaro e stava per immettersi in via Pola. Le ragazzine in sella al motorino provenivano dalla statale e si dirigevano verso la zona mare. Entrambe sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Pesaro.

La sequenza di incidenti ha segnato un nuovo scontro intorno alle ore 16.30 lungo la strada panoramica adriatica all’intersezione con via Artidoro Gattoni nel quartiere di Soria. Uno scontro frontale/laterale tra un’auto e un motorino. Il conducente al volante di un’autovettura Alfa Romeo 147, 27 anni ha investito un ragazzo di 17 anni in sella al suo motorino. Il centauro nell’impatto è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso di Pesaro. Anche in questo caso le condizioni di salute non sarebbero preoccupanti.





Ha chiuso il pomeriggio di incidenti, intorno alle 19.30, anche in questo caso i rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale di Pesaro, lo scontro tra due auto avvenuto all’altezza della rotatoria davanti alla caserma della Guardia di finanza. I conducenti delle due auto non sono rimasti feriti gravemente.