Aveva mezzo chilo di droga in casa: 50enne arrestato poi subito rimesso in libertà

URBINO - In casa aveva un campionario stupefacente. Arrestato un 50enne italiano, incensurato. L'uomo era stato fermato in auto con 8 grammi di marijuana. Nel suo domicilio sono stati trovati altri grammi di “maria” e hashish. Le ricerche, estese poi al garage dell’abitazione, hanno portato a scoprire mezzo chilo di droga tra panetti di hashish ed involucri contenenti marjuana. La particolarità della scoperta effettuata dai carabinieri è consistita in alcuni ovuli di hashish trovati tra lo stupefacente recuperato. Questi ovuli, infatti, contengono il tipico “hashish caramello”, ovvero la parte migliore della resina da cui viene prodotto lo stupefacente. Giudicato in direttissima, convalidato l’arresto e chiesto il patteggiamento con condanna ad un anno e due mesi, con pena sospesa, rimesso subito in libertà.