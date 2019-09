Rogo vicino a una bombola Evacuate nella notte tre famiglie della zona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN LORENZO IN CAMPO - Fiamme nella notte a poca distanza dalla strada Cesanense a San Lorenzo in Campo. I vigili del fuoco sono riusciti a rimuovere la bombola di un fornello a gas, in un’abitazione in via San Vito al Cesano, prima che fosse avviluppata dall’incendio. Nel frattempo i carabinieri di Mondavio e Pergola avevano provveduto ad allontanare sia gli abitanti della casa, una donna di 38 anni e suo figlio di 8, sia due famiglie vicine. L’episodio ieri intorno alle 5.30, quando la trentottenne ha dato l’allarme dopo essere stata svegliata dal crepitio dell’incendio. Si ritiene che il fuoco sia stato alimentato dai tizzoni del barbecue esterno e che si sia poi esteso a un ripostiglio in legno, distruggendolo. Danneggiati l’impianto elettrico e una tettoia in metallo. Sul posto i pompieri da Cagli e da Pergola, terminata l’opera di spegnimento le tre famiglie sono rientrate nelle case.