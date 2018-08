Paura nella zona mare: esplode una bombola di gas dentro una casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Paura poco prima delle 19 nella zona mare di Pesaro, dove all'improvviso un boato ha infantro la quiete delle vacanze.Ad esplodere è stata una bombola di di gas in uno scantinato di una casa nella parte terminale di viale Trento, quasi in prossimità del porto. Nel locale, per fortuna, al momento non c'era nessuno e la violenta eplosione non avrebbe causato feriti. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco, la Polizia e la Polizia municipale. La via è stata chiusa al traffico.