Fenomeno pesarese su TikTok: Giovy, il suo sfottò da juventino vale 2,4 milioni di like

PESARO Ha conseguito 103.000 follower su TikTok nel giro di pochi mesi, 2.400.000 like, un tormentone “sfottò” diventato virale, la passione per la Juve e Del Piero come idolo: è Giovanni Durante, in arte 10Giovy, il tik-toker tarantino d’origine e pesarese d’adozione, che sta spopolando sul noto social grazie ai suoi video sul mondo del calcio.



«Tutto è iniziato per gioco - sorride - ho creato questo sfottò, “Popipopi” seguito dall’emoticon del pagliaccio, che è subito diventato un tam tam sui social: il tema principale ovviamente è la mia passione, la Juve; mi scrivono tifosi da tutta Europa, specialmente da Svizzera e Germania». Un mondo difficile, quello della tifoseria; ma Giovanni lo vive innanzitutto con ironia e garbo, senza mai trascendere nel facile gusto per l’insulto e quella rabbia da ultrà che poco giova alla passione sportiva.

«La mia più grande soddisfazione è essere seguito anche da tifosi di altre squadre, ma non mi vengono risparmiati insulti - spiega - c’è addirittura chi mi ha scritto “ pero che domani ti sveglierai freddo nel letto”. Un linguaggio violento che non mi appartiene e che non dovrebbe appartenere al mondo dello sport. Tutti i video che faccio sono ironici e anche autoironici, non risparmio neanche la mia squadra del cuore: del resto visto come è cominciato il campionato, anche la Juve merita il suo popipopi» ammette. Accanto alla fiorente attività sui social- circa quattro seguitissimi e ricondivisi tik tok al giorno - Giovanni affianca l’impiego presso Giovanelli ricambi di Pesaro, ma non solo: «Il calcio è la mia vita: da ragazzo ho vissuto a Torino dove ho iniziato a giocare a buoni livelli, ma purtroppo ho dovuto allontanarmi dall’agonismo a causa di un problema di salute - racconta -. Adesso voglio dare sfogo alla mia passione mai sopita iscrivendomi ad un corso per allenatori, per rivivere quelle emozioni con i giovani calciatori, sul campo».



Con un piccolo grande sogno, per il quale è già partita una call to action su Tik Tok: «Continuerò ad offrire i miei contenuti ironici sul mondo del calcio: sarebbe fantastico un domani realizzare un programma TV di tik toker di calcio, una sorta di Grande Fratello: chiedo a tutti i miei follower di far girare questa proposta, sarebbe un modo diverso e sano di raccontare il calcio... e chissà se un domani il mio grande idolo Alessandro Del Piero non mi noti e magari mi lasci un commento» conclude sorridendo

