Pesaro, maxi rissa in due round: arriva la polizia, 50 giovani in fuga

PESARO - Doppia rissa nella notte in piazzale D’Annunzio nella zona di Ponente: decine di ragazzi coinvolti, tutti giovanissimi e appartenenti a due diverse compagnie. Si sono affrontati probabilmente per futili motivi e per qualche bicchiere di alcol di troppo. Almeno una cinquantina i giovani coinvolti.



Il primo allarme è scattato intorno a mezzanotte quando alcuni residenti hanno segnalato la presenza turbolenta di gruppi che si stavano affrontando venendo alle mani, ma l’arrivo delle pattuglie li ha costretti a desistere e si sono precipitosamente allontanati.



Il secondo round, poco dopo. Ancora una volta il tempestivo arrivo sul posto delle pattuglie della polizia ha provocato la precipitosa fuga dei contendenti. Conseguentemente nessuno è stato fermato. Sono in corso indagini per risalire alla loro identificazione e a chiarire le motivazioni dello scontro. Pare che già 24 ore prima nella notte tra venerdì e sabato ci fosse stato un altro scontro tra gruppi e sfociato in una rissa. Il posto era disseminato di cocci di vetro e bottiglie di birra a rimarcare la notte di tensione. © RIPRODUZIONE RISERVATA