Pesaro, parcheggiatore abusivo davanti al Tribunale: dopo aver ricevuto sei daspo si becca anche denuncia e multa

PESARO Sei ordini di allontanamento dalla città, ma lui continua a fare il parcheggiatore abusivo in piazzale Carducci. Multa salatissima e denuncia, ma non può essere espulso. I carabinieri della stazione di Pesaro hanno effettuato una serie di controlli anche grazie alla compagnia intervento operativo Cio.

I militari ieri mattina poco prima delle 11 hanno controllato alcuni personaggi che gravitano al parcheggio davanti al tribunale. Qui hanno sorpreso una vecchia conoscenza, un senegalese di 57 anni. Dal controllo è emerso che era già stato gravato di ben 6 daspo urbani e che per l’ennesima volta risultava fregarsene. Anzi stava “lavorando” come parcheggiatore abusivo. Per questo motivo è stato sanzionato, una multa che può andare da 779 a 3095 euro, ma che ovviamente viste le condizioni di indigenza, non pagherà mai. Il senegalese è stato anche denunciato per l’inosservanza degli ordini di allontanamento. Anche in passato si era tentata l’espulsione, ma per motivi burocratici, non può essere rimpatriato nel suo paese. E’ stato invitato ad andarsene. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni in zona parco Miralfiore e parcheggi della città.

