Pesaro, malore a fine allenamento: muore storico fotografo podista

PESARO - Un malore fatale durante una corsa. Il dramma si è consumato in via Baldi a Baia Flaminia, dove un pesarese ha perso la vita mentre faceva jogging. Si tratta di Sandro Pandolfi, 74 anni, ex fotografo ben noto in città grazie al negozio di famiglia gestito per decenni in via Rossini di fianco alla Cattedrale. E anche ben conosciuto nell’ambiente podistico.



Era infatti un corridore abituale, amava tenersi in forma e si sottoponeva a visite mediche a cadenza regolare per poter svolgere la pratica. Faceva parte del gruppo del Centro Storico Atletica Banca di Pesaro che ogni anno organizza una corsa sul San Bartolo. Si sarebbe dovuta svolgere proprio ieri. Ma a causa del Coronavirus, tutto era stato annullato. Però ieri mattina Pandolfi è uscito per fare una allenamento e ha accusato un improvviso malore cadendo a terra. Era all’incirca l’una. Sul posto stava passando un ragazzo, bagnino di salvataggio, che ha cercato di rianimarlo ma non c'era più nulla da fare. Pandolfi lascia la moglie e tre figli. © RIPRODUZIONE RISERVATA