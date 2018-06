Va nella spiaggia proibita e si fa male alla caviglia Scatta il soccorso via mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Fin dai primi giorni di sole si sono moltiplicate le segnalazioni di persone che in barba ai divieti raggiungono la spiaggia di Fiorenzuola di Focara dopo l’incendio dell’estate scorsa priva di accessi sicuri e di ogni controllo. Ieri mattina l’ennesimo furbetto però si è trovato in difficoltà a causa di una caviglia slogata. Non potendo uscire dalla trappola ha dovuto chiedere aiuto. Così una moto d’acqua della Croce Rossa ha dovuto raggiungere la spiaggia off limits via mare, seguita dalla motovedetta CP872della Capitaneria di porto con a bordo personale del 118. Recuperato dalla spiaggia dalla moto d’acqua il ferito è stato caricato a bordo della motovedetta, soccorso dal personale del 118 e poi consegnato ai medici del pronto soccorso. Sulle modalità dell’incidente la Capitaneria ha subito avviato gli accertamenti.