Montecalvo in Foglia, gara ciclistica con il brivido: tamponamento a catena lungo la statale. Ferito un poliziotto

MONTECALVO IN FOGLIA La prima tappa del Giro di Romagna, 118 chilometri da Riccione a Gradara attraversando il Montefeltro, è stata teatro di un tamponamento a catena lungo la Statale 744 che collega Ca’ Gallo a Borgo Massano al km 10.6: coinvolto un autocarro, un Ford Transit che seguiva la gara e un’auto della Polizia Provinciale. Due feriti: un agente di 55 anni e una donna di 51 portati poi al pronto soccorso di Pesaro per accertamenti. Lo schianto si è verificato appena dopo il passaggio dei ciclisti (non coinvolti). Il camion, guidato da un 48enne di Caltanissetta, non si è accorto della Fiat della polizia: l’urto ha portato l’auto a tamponare il Ford Transit condotto da un 23enne di Medicina. Disagi al traffico sono stati invece segnalati da diversi cittadini residenti nel tratto Montecchio-Tavullia.

