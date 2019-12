Fano, alcol e droga fuori dalla disco. Ubriachezza molesta, due denunce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - I carabinieri della stazioni di Mondolfo e Marotta hanno eseguito controlli nei pressi della discoteca Miu J Adore e in particolare all’uscita autostradale di Marotta, denunciando due 22enni (un fanese e un anconetano) per ubriachezza molesta nei pressi del locale. Non solo: anche grazie al fiuto del cane antidroga del Nucleo Cinofili di Pesaro, 5 giovanissimi tra i 18 e 25 anni sono stati invece trovati in possesso di dosi di stupefacente per uso personale (nello specifico marijuana e cocaina). Posto sotto sequestro amministrativo anche un ciclomotore su cui viaggiavano due giovani diretti alla discoteca in violazione di norme alla circolazione stradale.