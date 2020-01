Fano, l'ultimo saluto a don Gabriele nella sua chiesa di San Lazzaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Ildi donsi terrà questo lunedì, alle 15, alla Gran Madre di Dio, la chiesa di San Lazzaro, il quartiere di Fano che per 50 anni era stato casa sua. Non appena la notizia si è sparsa nella notte, sui social si sono accavallate innumerevoli attestazioni di cordoglio, a testimonianza di quanto don Gabriele Belacchi fosse benvoluto e stimato dalla città. La sua morte, nonostante la sua veneranda età (aveva 92 anni), ha suscitato una generale emozione. «E’ tornato alla casa del Padre», ha annunciato un comunicato emesso dalla diocesi mezz’ora dopo mezzanotte, purtroppo una malattia apparsa improvvisamente ha avuto ragione sulla sua forte fibra che gli permetteva fino a poco tempo fa di scalare le montagne e di organizzare viaggi nel lontano Oriente.Era nato a San Costanzo il 22 novembre 1927 ed era stato ordinato presbitero nella Cattedrale di Fano il 29 giugno 1950. Ricordava spesso con commozione la costruzione della chiesa a San Lazzaro e la costituzione della parrocchia cui nel 2005, in occasione dei 50 anni, aveva dedicato un libro fotografico «affinché i più anziani – aveva detto – possano rivivere le loro affascinanti esperienze di ieri, quando furono quasi dei pionieri; e i più giovani si possano rendere conto di quanto cammino è stato compiuto».«Con la morte di don Gabriele abbiamo perso non solo un bravo sacerdote ma una persona dalle grandi doti umane e morali», ha commentato la scomparsa Massimo Seri .