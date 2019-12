Fano, l'emozione dei compagni di scuola davanti al padre di Benny

Il fratello di Benedetta: «Fate che questo strazio serva a qualcosa»

FANO - L’ultima campanella della settimana, atteso segnale che preannuncia la serata da trascorrere insieme con amici e amiche, tanto la domenica si dorme. Non c’era però la solita euforia chiassosa, ieri intorno alle 13, quando oltre un centinaio di liceali è uscito dal campus scolastico e si è raccolto davanti alla vicina tribunetta del campo da rugby, a Fano, in via Tomassoni, per ricordare la quindicenne Benedetta Vitali e le altre cinque vittime della tragedia nella Lanterna Azzurra , a Corinaldo. Solo silenzio, carico di emozione e di rimpianto, interrotto per un brevissimo tempo dalla lettura di alcuni messaggi scritti dagli amici e dal saluto di Corrado Vitali, il papà di Benny: «Vi ringrazio tanto, siete splendidi. Continuate a divertirvi, è un vostro diritto, e ricordatevi sempre di Benedetta, tenetela nel vostro cuore. A tutti voi, ora che si avvicinano le Festività, auguro di trascorrere un sereno Natale e un felice anno nuovo».LEGGI ANCHE:Al momento di ricordo, organizzato dagli studenti del liceo Nolfi Apolloni, hanno partecipato anche la mamma e il fratello di Benedetta, il dirigente scolastico Samuele Giombi e alcuni insegnanti. Distribuiti nastrini bianchi come ricordo. Ricordare Benedetta è anche il senso dell’iniziativa di oggi alle 19 in piazza XX Settembre. Momenti di raccoglimento (spegnimento delle luci, accensione delle candele, minuto di silenzio) e di riflessione: previsti interventi del sindaco Massimo Seri, dei familiari e degli amici di Benni. A lei saranno dedicate due canzoni e una danza. Servizio completo sul Corriere Adriatico in edicola