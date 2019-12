Colli al Metauro, giovane denunciato. In tasca aveva quattro tipi di droga

LEGGI ANCHE:

Ultimo aggiornamento: 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLLI AL METAURO - Controlli a raffica da parte dei carabinieri della Stazione di Colli al Metauro nei pressi della discoteca “Verve” nella frazione Calcinelli: un ragazzo del ’91 è stato controllato in prossimità del locale e trovato in possesso, seppur di un quantitativo poco superiore ai 5 grammi, di ben 4 tipologie diverse di. Ovvero oppio, mdma, hashish e marijuana. Verrà denunciato per detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Mentre un trentenne è stato segnalato per uso personale alla Prefettura in quanto trovato in possesso di due dosi di cocaina.Il Nucleo Radiomobile fanese ha infine denunciato per guida in stato di ebbrezza un ragazzo del posto, classe ’97. Al giovane, a cui è stata ritirata la patente, è stato rilevato un tasso alcolemico pari a 1,74 grammi per litro.