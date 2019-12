Notte di follia: accoltella e tenta di tagliare la gola all'amico, poi scappa e si butta nel lago

CINGOLI - Notte di follia a Cingoli. Intorno a mezzanotte un giovane di 19 anni dell'Anconetano accoltella un amico di 24 anni di origine romena al torace e poi tenta di tagliargli la gola. Fuggito in strada tenta di farsi investire da un’auto che riesce per un soffio a schivarlo e poi si getta nelle acque fredde del lago Castreccioni.

Alla base della follia, un consumo di droga. Dopo la coltellata contro l'amico il 19enne sotto choc è scappato, si è gettato sull’asfalto mentre passava un’auto che è riuscito a schivarlo e poi si è gettato dal ponte scavalcando la barriera. Il conducente dell’auto ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze. Ora è in ospedale in stato di ipotermia. L'altro ragazzo accoltellato è stato trasportato all'ospedale di Jesi. Non è grave.

Ultimo aggiornamento: 10:33

