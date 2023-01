​Maltempo, il Pd chiede intervento urgente su Urbino dopo la frana Cà Vagnino: riemerge una vecchia interrogazione

URBINO- «Le ultime pesanti piogge dimostrano ancora una volta l'urgenza di un intervento risolutivo sulla frana, che da 30 anni devasta la provinciale 66 in località Cà Vagnino ad Urbino». Lo afferma la consigliera regionale del Pd Marche Micaela Vitri.

Le dichiarazioni

«Qualche giorno fa un altro movimento franoso ha ulteriormente ristretto la carreggiata al km 13. - riferisce - Alla mia interrogazione presentata in Consiglio regionale il 17 novembre, firmata anche da Andrea Biancani, era arrivata finalmente una risposta e mi auguro che non si vada oltre il termine annunciato del 2023». «Questo tratto stradale rappresenta infatti un'arteria importante tra Urbino e la vallata del Foglia e, - prosegue Vitri - dal momento che la provincia non può provvedere all'intero investimento di 525mila euro a causa della mancanza di risorse, spetta alla Regione impegnarsi a sollecitare l'inserimento dello stesso intervento nella piattaforma statale Rendis per l'accesso ai finanziamenti già relativi alle annualità 2021 e 2022. Come ho ricordato più volte, si tratta di una priorità del nostro territorio, seconda in termini di dissesto idrogeologico solo alla frana di Montirolo a Pergola. - ricorda la consigliera dem - Grazie al lavoro della Provincia di Pesaro-Urbino, diretto dall'ingegnere Mario Primavera, è stato quindi trasmesso alla Regione il progetto esecutivo. Ora la Giunta regionale - conclude Vitri - dovrà quindi solo procedere perché si acceda ai finanziamenti statali, ma occorre riconoscere che per i lavori definitivi realisticamente passeranno almeno altri due anni».