Ufo durante il Presepe vivente di Cagli? No, tutta "colpa" di Elon Musk. Guarda il video

CAGLI - Oggetti non meglio identificati sul cielo di Paravento di Cagli? È accaduto durante il Presepe vivente. Ma quello che a occhio nudo pareva una via di mezzo tra un sinistro allineamento di stelle, una processione ordinata di comete anticipatarie o una squadriglia di ufo non era altro che il trenino di satelliti Starlink di SpaceX, il progetto di connessione Internet via satellite di Elon Musk, visibile da giorni in tutta Italia.

Internet via satellite

Ovviamente, visto il Presepe Vivente, lo scenario incorniciato da un cielo blu intenso ha rapito gli occhi di molti presenti. Nessun miracolo, quindi, nessun avvistamento di Ufo sul cielo di Cagli: solo tecnologia, ovvero un sistema di satelliti in orbita terrestre bassa (LE ) per fornire una copertura di servizi Internet ad alta velocità. Questo sistema dovrebbe rappresentare la svolta per le aree rurali e geograficamente isolate in cui la connettività Internet è inesistente o compromessa (pensiamo alle aree di guerra). Proprietario del sistema è SpaceX di Elon Musk.