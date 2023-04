International Jazz Day nelle scuole di Fano: il calendario

FANO – Nell’attesa dell’edizione 2023 del Festival Fano Jazz By The Sea, la trentunesima della sua lunga storia, in programma dal 22 al 30 luglio, e della terza edizione della rassegna “Terre Sonore”, che si svolgerà nel mese di agosto in tutto il territorio della provincia di Pesaro e Urbino, Fano Jazz Network riprende le proprie attività con la consueta adesione all’International Jazz Day, l’iniziativa voluta dall’Unesco per la giornata del 30 aprile.

Jazz Day

L’International Jazz Day si svolge in contemporanea in tutto il mondo con eventi che vanno oltre l’aspetto puramente musicale, in programma anche in giorni diversi dalla data ufficiale di svolgimento. Per l’occasione, associazioni, scuole, artisti, storici, accademici, appassionati di jazz di tutto il mondo celebrano coralmente la musica che più amano, sottolineando i contenuti interculturali che fin dalle sue origini caratterizzano e animano il jazz. Questa forma d’arte è infatti riconosciuta ovunque anche come strumento adeguato per diffondere messaggi di pace e di fratellanza tra i popoli, in difesa delle diversità, del rispetto dei diritti umani e della libertà di espressione, oggi più che mai attuale con la devastante guerra nel cuore d’Europa.

Ma cos'è il jazz?

L’appuntamento di Fano, dal titolo “Ma cos’è il jazz?”, si sviluppa in tre giornate, dal 26 al 28 aprile, ed è realizzato in collaborazione con Unesco, Associazione Mosaico, Servizi Educativi Comune di Fano, Fondazione Teatro della Fortuna, Il Jazz va a Scuola, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Fano e le Direzioni Didattiche di Fano e Pesaro. L’iniziativa pone l’accento sul carattere altamente divulgativo e formativo presente nella giornata dell’International Jazz Day, privilegiando la presenza di giovani e giovanissimi musicisti provenienti dalle scuole del territorio, non solo come spettatori ma anche come esecutori ed interpreti.

Si partirà mercoledì 26 Aprile con il “Jazz Itinerante nelle Scuole”, presso il Liceo Artistico Nolfi-Apolloni, sede di San Lazzaro, alle ore 10:00, con la Jazz Band "ATHOS" (Art Team Happy Orchestra Sound) formata da allievi della Scuola Gandiglio, guidata dal M° Luca Del Maestro. Ne fanno parte: Lei Lin e Tommaso Tonelli ai clarinetti, Linda Luciarini al sax alto, - Giuditta Poderi e Alessandra Bussaglia ai flauti, Federica Biondolillo e Salma Lemchareq alle chitarre, Emma Occhialini e Nicolò Bellancini al pianoforte Nicole Nopali al basso elettrico, e Alessandro Fantoni alla batteria.

Alle ore 11:00 sarà la volta della Marconi Jazz Ed 5et, formata da allievi del Liceo Musicale Marconi di Pesaro, guidata dal M° Marco Pacassoni: Joel Gambini al sax, Sharyna Naike Bryan alla voce, Edoardo Martinelli alla chitarra, Federico Benini al contrabbasso e Enea Gulini alla batteria.

Nella mattinata di giovedì 27 aprile, a partire dalle ore 10:00, al Teatro della Fortuna di Fano, si alterneranno due formazioni di giovani allievi. Alle ore 10:00, nell’atrio di ingresso, si inizierà con un concerto “accoglienza” dei partecipanti all’evento, della Jazz Band Gandiglio "ATHOS" (Art Team Happy Orchestra Sound). Alle ore 11.00 sul palcoscenico dello stesso Teatro, il testimone passerà all’Orchestra Mosaico, diretta dal M° Jean Gambini, coadiuvato dai maestri preparatori Giorgio Caselli (tromba), Ximena Jaime (coordinatrice, viola), Zulma L. Jaime (flauto), Andres Langer (pianoforte) e Matteo Salvatori (percussioni).

L’Orchestra Mosaico, formata da 26 giovani musicisti provenienti dalle varie scuole pubbliche e private della provincia di Pesaro e Urbino, rappresenta un unicum, essendo la più giovane orchestra delle Marche, fiore all’occhiello di quell’attività didattica che si svolge tutti gli anni nel Campus Musicale durante il Festival Fano Jazz By The Sea.

L’organico orchestrale è composto da: Michele Gomez, Giorgia Grembi, Agata Gambini e Annalisa Spadoni (violini); Camilla Antonioni, Carolina Antonioni, Cecilia Longhi (viole); Rebecca Berroni, Gretel Romani, Violoncello: Marco Rossi (contrabbassi); Santiago Salvatori (basso elettrico); Giacomo Pezzolesi, Arianna Principi, Emma Baudo (flauti); Arianna Ferri (clarinetto); Cesare Marchetti, Joel Gambini, Ruben Forte (sassofoni); Aurora Ciaroni, Ludovico Bellancini (trombe); Diego Fiordarancio (trombone); Riccardo Marinelli, Lorenzo La Ferla, Giorgio Antonioni (percussioni); Alessandro Marcucci (pianoforte); Lorenzo Nepi (chitarra).

Sempre per il “Jazz Itinerante nelle Scuole”, venerdì 28 aprile presso ITC “G. PADALINO”, in due set previsti alle ore 11:00 e alle ore 12:00, sarà la volta della Marconi Jazz Ed5et, mentre Presso I.T.C “M. NUTI” alle ore 10:15 suonerà la Jazz Band "ATHOS" (Art Team Happy Orchestra Sound).

Più di 400 saranno gli allievi delle varie scuole che parteciperanno al concerto del 27 al Teatro della Fortuna e sono oltre 300 gli alunni coinvolti nel “Jazz Itinerante nelle Scuole” del 26 e 28 aprile.

L’evento fa parte del più ampio progetto didattico “Young Jazz Meetup” - realizzato da Fano Jazz Network e dal Comune di Fano - Servizi Educativi e Assessorato alle Politiche Educative, per le scuole Primarie e Secondarie di primo grado del Comune di Fano e di Pesaro. Commenta in proposito l’Assessore ai Servizi Educativi Samuele Mascarin: «La consolidata collaborazione con Fano Jazz Network trova in Young Jazz Meetup la sintesi e la valorizzazione delle progettualità sostenute e sviluppate nel nostro territorio nell’ambito della promozione della cultura musicale come elemento essenziale del percorso educativo. Una felice intuizione che permette, quindi, non solo di valorizzare i giovani talenti della nostra città, ma di legare alla straordinaria esperienza di Fano Jazz Network il mondo della scuola fanese».

Nel confermare la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Fano, l’Assessore Cora Fattori specifica: «Il Jazz è diventato a Fano occasione di grande crescita, qualità e riconoscimento culturale da più di 30 anni. Eventi come Fano Jazz By The Sea elevano culturalmente la nostra città attraverso musica internazionale e coinvolgente. È importante promuovere l'International Jazz Day, nato per rafforzare la cooperazione internazionale e la comunicazione. Ecco che la musica jazz diventa lo strumento perfetto, essendo essa stessa nata dalla più aperta contaminazione. Una musica in continua trasformazione capace di unire».

Gli eventi fanesi legati all’International Jazz Day sono anche inseriti nel progetto nazionale Il Jazz va a Scuola, grazie alla rete di collaborazioni tra le associazioni della Federazione Nazionale “Il Jazz Italiano” e I-Jazz, di cui lo stesso Fano Jazz Network fa parte.