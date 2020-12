Furti in casa, inseguita una banda di ladri: fuggiasco preso nei campi

FANO - Rocambolesco inseguimento su strada e poi a piedi, mercoledì pomeriggio sui campi infangati del colle Ardizio tra Pesaro e Fano: gli agenti del commissariato sono riusciti a bloccare uno dei tre uomini in fuga, un ventiquattrenne albanese immigrato irregolare.

Resistenza e ricettazione

Avrebbe opposto resistenza ai poliziotti ed è stato accusato anche di ricettazione e possesso di strumenti per l’effrazione. Nella giornata di ieri l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto al termine dell’udienza con rito per direttissima. Sono state attivate le procedure di espulsione. Il giovane albanese è sospettato di appartenere a una banda che commette furti in serie nel Centro e nel Nord Italia.

I controlli dell’Immacolata

Tutto è cominciato dai controlli che il personale del commissariato fanese ha effettuato durante la festa dell’Immacolata per prevenire le intrusioni nelle case e nelle aziend e, che di solito sono più frequenti nel periodo natalizio. Disposti posti di blocco e accertamenti più accurati su alcune vetture ritenute sospette, utilizzando le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza cittadino, in collaborazione con la polizia locale. Radar attivati, in particolare, per una banda che di solito si sposta servendosi dell’autostrada e della superstrada, effettua sopralluoghi attendendo il buio e colpisce preferibilmente nella fascia oraria dalle 17 alle 22.

L'autovettura intercettata

Durante i controlli, coordinati dal vicequestore Stefano Seretti, i poliziotti hanno intercettato un’autovettura che aveva appena compiuto giri sospetti all’interno di zone residenziali a Fano e in alcuni Comuni dell’entroterra, per poi dirigersi verso Pesaro intorno alle 17 e percorrendo la statale Adriatica.

L’alt ignorato a Fosso Sejore

All’alt degli agenti, intimato all’altezza di Fosso Sejore, il conducente della vettura avrebbe risposto accelerando in modo brusco e imboccando la panoramica Ardizio, dove il veicolo è stato bloccato. I tre occupanti ne sarebbero subito schizzati fuori, dandosi a una precipitosa fuga a piedi attraverso i campi, inseguiti dagli agenti. Nonostante buio, fango, rovi e spine, il ventiquattrenne è stato raggiunto e avrebbe reagito usando la forza: è stato quindi arrestato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per ricettazione e possesso di strumenti per l’effrazione.

Colpi in mezz’Italia

All’interno dell’automobile sono stati trovati un cacciavite e una smerigliatrice, che possono essere impiegati per forzare infissi o aprire casseforti, insieme con alcune torce elettriche. La vettura è stata sequestrata. Si ritiene che appartenga a un prestanome italiano, intestatario di oltre duecento veicoli.

