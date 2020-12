Carabinieri fuori servizio vedono in diretta lo spaccio di eroina: due nigeriani arrestati

PESARO - Due carabinieri fuori servizo vanno al centro commerciale a fare le compere per Natale, vedono in diretta lo spaccio di eroina, chiamano i colleghi e arrestano due nigeriani.

É successo a Corridonia, i due hanno visto prima il passaggio di un pacchetto tra i due nigeriani e poi la cessione di dosi di eroina a 30 euro ciascuno a due ragazzi del Maceratese. I due pusher sono stati fermati e trovati in possesso di altre 13 dosi di eroina e 457 euro. Altri 5 grammi di eroina, già suddivisa in 9 dosi, sono stati trovati durante una perquisizione domiciliare a Fermo, nel domicilio di uno dei due nigeriani, insieme 2,500 euro in contanti.

