Incidente frontale tra due auto sulla strada provinciale che collega Cagli a Pergola: un morto e 5 feriti

CAGLI - Incidente mortale, nel tardo pomeriggio, sulla strada che da Cagli porta a Pergola. Schianto fatale in via Mameli tra la Toyota Yaris condotta da un 67enne di Frontone, L. C., originario dell'Abruzzo, poi deceduto, e una Dacia con a bordo 5 persone rimaste ferite: un'intera famiglia. Una di queste, una donna, è stata portata all'ospedale regionale in codice rosso. Sul posto, oltre ai medici del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione.

Strada chiusa

L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato causato da una invasione di corsia forse in fase di sorpasso. La strada è stata chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge effettuati dai Carabinieri.