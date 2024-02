PESARO Pauroso incidente ieri sera dopo le 18.15 sull’A14 appena superata la galleria di Novilara viaggiando verso Pesaro. Un’autocisterna che stava trasportando un carico di mosto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo e, con un salto del newjersey divisorio, ha invaso la corsia opposta, ribaltandosi. Il mezzo pesante stava procedendo da Fano diretto verso Rimini e non è chiaro che cosa possa essere successo, per fortuna non ci sono stati altri mezzi coinvolti anche se le operazioni di soccorso e di rimozione sono state piuttosto complesse e sono proseguite fino a tarda sera.

Il video

Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco che innanzitutto hanno dovuto procedere, in collaborazione con i mezzi del 118, per liberare il camionista che era rimasto incastrato nell’abitacolo. Una volta soccorso il conducente, che è sempre rimasto vigile, è stato trasportato all’ospedale Torrette dove si trova ricoverato. Si è poi proceduto a liberare il tratto autostradale all'altezza del km 162 e le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo si sono rivelate piuttosto complesse. L'autostrada è rimasta aperta su 2 corsie verso nord ma verso sud i mezzi sono stati fatti uscire al casello di Pesaro per immettersi sulla statale 16 e rientrare a Fano. Si è dovuta liberare la sede A14 anche dei calcinacci del newjersey danneggiato. Intervenute le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione 7/o Tronco di Bologna di Autostrade