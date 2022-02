Scoppia un incendio nella ditta di lavorazione tartufi: gravi danni e nube di fumo nero. Sopralluogo del sindaco

FANO - Incendio in'azienda di lavorazione tartufi a Rosciano di Fano: danni alla struttura e nube di fumo visibile da chilometri. L'allarme è scattato questa mattina quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è incendiata la copertura dell'azienda, dove sono in corso lavori di ritrutturazione. È stato necessario l'intervento di squadre dei vigili del fuoco da Pesaro e da Fano per aver ragione delle fiamme, mentre una nuvola di fumo nero si alavza in cielo. Pef fortuna non ci sono stati feriti, ma i danni sarennero ingenti. Sul posto anche degli agenti della Polizia locale e, per un sopralluogo, il sindaco Massimo Seri.

Ultimo aggiornamento: 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA