ANCONA - Lavori di ristrtturazione di una casa in via Tiziano finiti e tuttto pronto per la benedizione. Ma c'è stato un imprevisto perchè un sacerdote di 91 anni prima di entrare è caduto sui gradini e ha riportato un trauma facciale. Imemdiato l'intervento della Croce Gialla che ha soccorso il sacerdote sul posto per poi portarlo al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

