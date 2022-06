Vanno a fuoco di rifiuti nella discarica: scatta l'allarme a Ca' Lucio. Vigili del fuoco con 8 mezzi e rilievi dell'Arpam

URBINO - Fiamme e soprattutto fumo, una densa caligine nera. L’incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri nella discarica di Ca’ Lucio di Urbino, gestita da Marche Multiservizi, che attua un programma accelerato di riempimento con rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori regione.

L’allarme, secondo i vigili del fuoco di Macerata Feltria, l’ha dato alle 14,30 un cittadino che ha visto il fumo. Le fiamme si sono sviluppate in una zona riservata all’abbancamento dei rifiuti, che risultavano ancora scoperti. Sul posto si è precipitato tutto il personale dei distaccamenti dei vigili del fuoco di Macerata Feltria e di Urbino con rinforzi dalla sede provinciale di Pesaro. Complessivamente 8 mezzi con 14 vigili del fuoco.

Marche Multiservizi informa che sono intervenuti anche la protezione civile e il personale dell’Arpam, per i rilievi sulle emissioni nell’aria della combustione. Dopo qualche ora il fuoco, tempestivamente contenuto, è stato spento ma i pompieri hanno presidiato l’area a lungo per controllare che non si sviluppassero altri focolai.

Dal comando provinciale dei vigili del fuoco si apprende che la causa dell’incendio deve essere accertata. L’episodio esaspera i rapporti già difficili della discarica con il territorio dove i residenti si sono opposti alle modalità della sua gestione anche con un ricorso al Tar.

