Contro il guardone dei collegi di Urbino le studentesse si organizzano con un gruppo Telegram: l'allarme lanciato sui social. I precedenti

URBINO – Disagio e insicurezza tra i collegi di Urbino dove ragazze e studentesse temono di essere seguite mentre tornano a casa o osservate nell’intimità dalle finestre delle loro stanze. La situazione è finita sotto la lente d'ingrandimento - come riporta il Ducato - dopo l'allarme riportato dal gruppo sociali Spotted Uniurb che invitava a fare attenzione a possibili guardoni nei pressi dei quattro collegi. Segnalazioni, in questo senso, vanno avanti dallo scorso giungo.

I social in soccorso

C’è chi ha deciso di organizzarsi per aiutarsi a vicenda. È nato così, dall’idea di due universitarie, Sara e Malika, un gruppo Telegram al femminile per cercare di tutelare le donne che studiano a Urbino. Ricordiamo che nel 2017 un 31enne di Pescara era stato denunciato a Urbino come molestatore seriale dopo una decina di segnalazioni: seguiva le giovani e al momento opportuno le sorprendeva denudandosi davanti a loro per poi toccarsi nelle parti intime.