I carabinieri scoprono il covo dei ladri pendolari in un casolare abbandonato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE - Scoperto il covo dei pendolari del furto. I carabinieri della stazione di Gabicce hanno perlustrato a fondo il territorio dopo il raid di furti dei giorni scorsi.. Avevano portato via bottini da 150 euro fino a 2300 euro comprendendo monili in oro, collanine. I militari hanno cercato a fondo e hanno trovato un casolare abbandonato vicino all’autostrada. Entrati dentro, hanno trovato un Ipad risultato rubato durante il raid e un pc portatile. Gli oggetti sono stati restituiti ai legittimi proprietari che avevano denunciato il furto. C’era anche un borsello al cui interno non c’erano più i soldi. Anche quello è stato riconsegnato. I carabinieri ritengono che il casolare potesse essere un punto di smistamento dei ladri.